ManCityt tabas kaks ränka hoopi korraga

Agüero sattus Hollandis taksoga autoõnnetusse ning murdis roide. Nüüdseks on uudist kinnitanud ka ManCity. Teadete kohaselt võib ründaja mängupaus olla koguni kahe kuu pikkune.

“Taksojuht ei näinud kurvi ning auto libises. Libisemise tagajärjel sõitis takso vastu posti,“ sõnas Agüero ise Radio Metrole.

Raskem trauma tabas Mendyt, kes vigastas põlve ristatisidet. Parema põlve eesmist ristatisidet vigastanud äärekaitsja on parimal juhul palliplatsil tagasi Meistrite liiga poolfinaalide ajaks ehk meest näeb väljakul tõenäoliselt alles aprilli lõpus.

“Mendy on parimal juhul tagasi Meistrte liiga poolfinaalide ajaks. Agüero on endiselt Amsterdamis. Ta saabub tagasi õhtuks. Ma ei ole arst ja seega mina täpset diagnoosi öelda ei saa,“ teatas ManCity juhendaja Pep Guardiola.

