ManCity kapten: Manchesteri derby on kõige tähtsam mäng maailmas

Manchester City jalgpallimeeskonna kapten Vincent Kompany leidis, et tema tööandja ja Manchester Unitedi eelolev duell on hooaja kõige tähtsam mäng. ManCity ja ManU kohtuvad Premier League'i matšis pühapäeval.

Kompany sõnul oleks tegemist ikkagi maailma kõige tähtsama vutilahinguga, kui antud tiimid ei võitleks parasjagu Premier Leagueäi tiitli eest.

Tabeliliidri ManCity edumaa kasvaks teisel positsioonil oleva ManU ees koguni 11 punkti peale, kui nad suudaksid pühapäeval Old Traffordil võita.

“Treenerid ja mängijad üritavad praegu kohtumise tähtsust vähendada, kuid see on jama. Tegemist on maailma kõige tähtsama derby'ga,“ teatas 31-aastane ManCity kapten.

Premier League'is on praeguseks mängitud 15 vooru ning ManCity on 43 punktiga tabeliliider. Manu on 35 silmaga teine. Kolmas on Londoni Chelsea 32 punktiga.