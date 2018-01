ManCity juhtmängija pikendas klubiga lepingut

2015. aastal 60 miljoni euro eest ManCity'ga liitunud De Bruyne uus kontraht kehtib meeskonnaga 2023. aastani, kirjutab Eurosport.

26-aastane belglane on seni ManCity eest pidanud 122 kohtumist ja löönud 31 väravat. Sel hooajal on ta löönud Premier League'is kuus väravat ja andnud kümme resultatiivset söötu.

37 - Since making his Premier League debut for @ManCity in September 2015, Kevin De Bruyne has provided more assists than any other player in the big five European leagues (37). Penned. pic.twitter.com/e1VBiYvGX0