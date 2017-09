Manchesteri klubid jätkavad Inglise liigas endiselt kaotuseta

Romelu Lukaku on alustanud Manchester Unitedi ridades suurepäraselt.

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas tehti täna algust 7. vooru mängudega. Väljakule tulid ka mõlemad Manchesteri klubid, mis seni ainsana suutnud kaotustest hoiduda.

Ja seda suudeti ka täna.

Manchester United tümitas kodustaadionil Old Traffordil 4:0 Crystal Palace´it. Juan Mata avas skoori juba 3. minutil, seejärel sahistas kahel korral vastaste väravavavõrku Marouane Fellaini (35. ja 49. minutil), lõppseisu vormistas 86. minutil Romelu Lukaku.

Manchester City oli aga võõrsil 1:0 parem Londoni Chelseast, võiduvärava lõi 67. minutil Kevin de Bruyne.

Mõlemal Manchesteri klubil on tabelis 19 punkti, City väravate vahe on +20 ja Unitedil +19. Kolmas on 14 punktiga Tottenham.

Tänased tulemused:

Huddersfield Town - Tottenham Hotspur 0:4 (kaks väravat Harry Kane)

Bournemouth - Leicester City 0:0

Manchester United - Crystal Palace 4:0

Stoke City - Southampton 2:1

West Bromwich Albion - Watford 2:2

West Ham United - Swansea City 1:0

Chelsea - Manchester City 0:1

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool mängib pühapäeval võõrsil Newcastle United´iga (18.30).