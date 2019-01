Manchester Unitediga ajalugu teinud Solskjaer: suudame võita igat meeskonda

Solskjaer on Unitedi eesotsas võitnud kõik neli kohtumist, alistades viimases matšis 2:0 Newcastle Unitedi. Selle saavutusega on norralane alles teine peatreener Sir Matt Busby järel, kes võitnud Unitedi peatreenerina kõik neli esimest kohtumist. Busby võiduseeria venis viie mängu pikkuseks.

"Sellise klubi eesotsas olemine eeldab võitmist," vahendas BBC Solskjaeri sõnu. "Kui suudad võita neli esimest kohtumist, loodad võita ka neli järgmist. Ma ei mõtle ühegi mängu eel, et me ei suuda vastasest parem olla. Usun, et oleme võimelised igat kohtumist võitma."

Solskjaeril on võimalus täna võiduseeriat Unitedi eesotsas pikendada, kui FA karika 3. ringi kohtumises minnakse vastamisi Championshipis mängiva Readinguga.