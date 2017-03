Manchester Unitedi jalgpalliklubi võib suvel oma esiväravavahist David De Geast ilma jääda, kirjutab Hispaania meedia.

Väljaande Diario Gol andmetel on De Gea sõbratar Edurne Garcia alustanud Madridis uue elukoha otsinguid ning see peaks tähendama, et 26-aastane Hispaania jalgpallikoondislane on liitumas Madridi Realiga.

Edurne otsib luksusvillat piirkonda, kus elavad juba sellised Reali staarid nagu Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ja Toni Kroos.