Manchester Unitedi uus mängija Victor Lindelöf: ma tahan olla klubi uus Beckham!

Manchester United uus kaitsja Victor Lindelöf rääkis peale lepingu sõlmimist klubile antud intervjuus, et ei vajanud Zlatan Ibrahimovicilt veenmist, et ühineda tiimiga,

Endine Benfica mängija külastas täna enda uut klubi, et läbida arstlik kontroll ja panna allkiri uuele lepingule.

Sel puhul andis rootslane ka intervjuu klubi kodulehele, kus noomees tõdes, et pole sõnakestki rääkinud kaasmaalase Ibrahimoviciga. Veel avalikustas ta, et sooviks klubis illa mängija nagu David Beckham, sest tema lemmikuks on just karistuslöögid. "Ma olen hea nendes, kui ma saan võimaluse lüüa karistuslööki, siis ma kindlasti seda tagasi ei lükka," ütles Lindelöf.

Järgmisel hooajal on noorel jalgpallitähel aga vaja võidelda koha eest alg-11 selliste mängijatega nagu Eric Bailly, Marcos Rojo, Chris Smallig ja Phil Jones. "Loomulikult on minu positsioonil palju häid mängijaid. Ma olen siin, et anda endast parim tiimi aitamisele ja teiste heade jalgpalluritega platsi jagamine aitab seda," lisas ta.

