Manchester Unitedi ründetäht vihjas liitumisele Itaalia klubiga: miks mitte? Loodan, et see juhtub

Romelu Lukaku pole Unitedi eest sel hooajal oma mängu kõige paremini käima saanud. Ehkki hooaja alguses lõi belglane klubi eest neli väravat, on Lukaku viimases kuues Unitedi kohtumises nulli peale jäänud.

Väidetavalt pole ründaja rahul olukorraga klubis, eriti sellega, et meeskonda juhendab jätkuvalt portugallane Jose Mourinho.

"Miks mitte? Loodan, et see juhtub," vastas 25-aastane Lukaku Itaalia väljaande Gazzetta dello Sport küsimusele, kas plaanib karjääri jooksul Itaalias mängida.

Kas Lukaku soovib liituda valitseva Itaalia meistri Torino Juventusega? "Juventusel on käsil suurepärane projekt. Igal aastal töötavad nad selle nimel, et saada tugevamaks," rääkis Lukaku.

"Kahtlusteta kuulub Juventus maailma kolme tugevaima meeskonna hulka," lisas belglane. "Neil on suurepärane treener ja erakordsed mängijad igal positsioonil. Esile tõuseb muidugi Cristiano Ronaldo, kuid jälgida tuleb ka teisi. Paulo Dybala on juba muljetavaldav ning ta areneb veelgi. Lisaks meeldib mulle Douglas Costa. Ta on igas klubis näidanud, et on oluline mängija."

Itaalias mängib ka Romelu vend Jordan, kes on Rooma Lazio vasakkaitsja. Romelu Lukaku liitus Unitediga 2017. aastal on ning on löönud 62 mänguga 31 väravat.