Manchester Unitedi ründaja tahab suvel klubist lahkuda

Manchester Unitedi ründaja Anthony Martiali agent avaldas, et tema klient tahab sel suvel klubist lahkuda.

Agent Philippe Lamboley avaldas, et United on avaldanud soovi prantslasega lepingut pikendada, kuid läbirääkimised pole seni kuigi kaugele jõudnud. "Me pole juba mitu kuud kokkuleppele jõudnud. Pärast kõikide asjaolude ja võimaluste kaalumist on Anthony otsustanud Manchester Unitedist lahkuda," ütles ta Prantsuse väljaandele RMC Sport.

"Põhjuseid on palju, aga praegu on veel liiga vara neist rääkida. Arvan, et kui United, kõige võimsam klubi maailmas, ei suuda kaheksa kuuga läbirääkimisi lõpule viia, ei ole neil niivõrd tähtsat mängijat meeskonda vaja. Arvan, et tal on aeg oma karjääriga edasi minna."

22-aastane Martial on Manchester Unitediga võitnud Inglise karika, liigakarika ja Euroopa liiga. Inglise klubisse tuli ta 2015. aastal Monacost. Täna algaval MM-finaalturniiril on Martial nimetatud Prantsuse koondise "ootejärjekorda" ehk teda kutsutakse Venemaale siis, kui mõni 23 mehest peaks ootamatult vigastada saama.