Manchester Unitedi poolkaitsja kommentaar võttis Jose Mourinho sõnatuks

Manchester Unitedi jalgpalliklubi peatreener Jose Mourinho kritiseeris pärast üllatuslikku 1:2 allajäämist Huddersfield Townile oma mängijate suhtumist.

"Kui ma mängu kaotan, siis ma eelistaks olukorda, et me jäime alla, sest vastane oli parem. Kui me aga kaotame mängijate suhtumise tõttu, on asi eriti halb," sõnas Mourinho MUTV-le.

Portugallane lisas, et tal oli eriti piinlik kuulata Ander Herrera põhjendust, et Huddersfieldi mängumehed näitasid üles suuremat kirge kui Unitedi pallurid.

"Oh jumal! Kui mängija tõesti nii ütleb ja tunneb, siis peaksid hoopis nemad pressikonverentsile minema ja selgitama, miks nii juhtus," kritiseeris Mourinho.

"Mõistagi olen mures. Kui me mängisime seekord nii halvasti, võib see juhtuda ka uuesti. Ma ei mäleta isegi ühtegi sõprusmängu, kus meie suhtumine oleks olnud nii kehv."

Eilne kaotus kukutas Unitedi liidrist Manchester Cityst viie punkti kaugusele.