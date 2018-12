Manchester Unitedi legend Roy Keane tulistab: tänapäeva jalgpallurid on nõrgad inimesed!

Keane rääkis raadios Jose Mourinho vallandamisest ning leidis, et tänapäeva jalgpallurid peaksid mehisemalt käituma.

“Arvan, et mängijad pääsesid selles olukorras mõrvast puhaste kätega. Mängijad tõukasid peatreeneri lihtsalt bussi alla,“ rääkis Keane.

“Inimesed räägivad, et Mourinho ei saanud mängijatega läbi. Samas tekibki probleeme, kui mängijad saabuvad treeninglaagrisse ülekaalus ja ei tee korralikult trenni,“ lajatas Keane.

“Häbi mängijatele. Ma ei ole suurim Mourinho fänn, kuid ma ei suuda taluda mängijaid, kes poevad enda agendi, sõprade või meedia taha peitu. Sellised mängijad on lihtsalt mingid naljamehed. Minu kohta võib ju öelda, et ma olen selline vana kooli mees. Ma ei ütleks selle kohta vana kool. Ma ütleksin selle kohta hea kool,“ rääkis Keane.

“Ma võin öelda, et tänapäeva jalgpallurid on lihtsalt nõrgad. Lisaks on nad nõrgad inimesed. Neile ei saa üldse midagi öelda,“ lajatas iirlane veel.