Manchester Unitedi legend Neville rääkis Mourinho võimalikust vallandamisest: juhatuse käitumine on häbiväärne

Endine Manchester Unitedi paremkaitsja Gary Neville kritiseeris klubi juhatuse käitumist viimaste aastate jooksul. "Ma olen vihane," sõnas Neville Sky Sportsi vahendusel. "Olen vihane, kui mõtlen, kuidas toonane peatreener David Moyes vallandati neli aastat tagasi peatreeneri kohalt, kuid see ilmus juba päev varem meedias."

"Järgmine peatreener Louis Van Gaal vallandati 2016. aasta FA Cupile eelnenud õhtul ja ta kuulis sellest teiste inimeste, mitte juhatuse kaudu," lisas Neville. "Kui jutud vastavad tõele ning Mourinho läheb laupäevasele mängule vastu vallandatud mehena, siis pöörduvad klubi fännid täielikult juhatuse vastu."

"See on täielik häbiväärsus. Kus on Manchester Unitedi väärtused? Selline käitumine on toimunud juba viimased viis-kuus aastat."

"Mourinho on üks maailma parimaid treenereid. Arvestades, kuidas Manchester Unitedi juhatus käitub, oleks igal peatreeneril Unitedi eesotsas raskusi," sõnas Neville. "Ma armastan Unitedit, olen meeskonna nimel andnud kõik, kuid pean tunnistama, et midagi peab muutma. Asi pole peatreeneris, vaid muudatusi tuleb teha klubi juhtide osas."

Manchester United asub Premier League'is pärast seitset vooru 10. kohal. Seitsme kohtumisega on kirjas kolm võitu, kolm kaotust ja üks viik.