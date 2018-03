Manchester Unitedi kapten lõpetab karjääri

Manchester Unitedi jalgpalliklubi kapten Michael Carrick teatas täna ametlikult, et tõmbab tänavuse hooaja järel sportlaskarjäärile joone alla.

36-aastane Carrick on pidanud Unitedi eest 463 mängu. Inglismaa koondist jõudis ta esindada 34 korda, osaledes ka 2006. aasta MMil.

"Mingil hetkel ütleb sinu keha, et aeg on lõpetada. Just see minuga juhtus," teatas Carrick, kes liitus Unitediga 2006. aastal Tottenhamist. Profijalgpalluriks sirgus ta West Ham Unitedis, kelle eest pidas kuni 2004. aastani üle 150 mängu.

Tänavusel hooajal on Carrick südamerütmihäirete tõttu esindanud Unitedit vaid neljas kohtumises.

Poolkaitsja vihjas, et võtab ilmselt vastu Unitedi pakkumise jätkata klubi juures treenerina. Peatreener Jose Mourinho oli juba jaanuaris teatanud, et tahaks Carrickit tulevikus näha meeskonna treenerite hulgas.

Carrick võitis Unitedi särgis viis Premier League`i tiitlit ja ühe Meistrite liiga karika. Kahel korral (2009, 2011) tuli tal koos Unitediga Meistrite liiga finaalis tunnistada ka Barcelona paremust. Mullusel hooajal võitis ta Euroopa liiga ning pärast Wayne Rooney lahkumist Evertoni nimetati Carrick Unitedi uueks kapteniks.