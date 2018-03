Manchester Unitedi jalgpallur valib Inglismaa koondise asemel Nigeeria

Manchester Unitedi jalgpalliklubi poolkaitsja Tosin Kehinde hakkab Inglismaa koondise asemel esindama Nigeeriat, teatab Manchester Evening News.

19-aastane Kehinde sündis Nigeeria pealinnas Lagoses, kuid on elanud pikka aega Inglismaal ja võiks seetõttu esindada ka Inglismaa koondist. Andekas poolkaitsja valib arvatavasti aga Nigeeria rahvuskoondise kasuks, kelle peatreeneri Gernot Rohriga on tal head suhted.

"Väga hea tunne on, kui sind kodumaal nii tugevalt toetatakse. Mõistagi on minu unistuseks mängida jalgpalli MMil. See on iga vutimehe unistus," avaldas Kehinde lootust, et pääseb juba suvisele MM-finaalturniirile.

Venemaal peetaval MMil kuulub Nigeeria D-alagruppi koos Argentina, Horvaatia ja Islandiga.

Kehinde on tänavu treeninud Unitedi U23 koondisega ning pääsenud nende eest 15 korda algkoosseisu.