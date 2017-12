Manchester Unitedi jalgpallur saatis Gary Neville`ile sapise jõulusoovi

Neville teatas viigiga lõppenud Manchester Unitedi ja Leicester City mängu järel, et Leicester lõi lisaminutitel viigivärava, sest Herrera polnud nõus paremkaitsja kohal mängima.'

"Herrera liikumine paremkaitsesse oleks lasknud Victor Lindelöfil rohkem keskele liikuda, et pakkuda Chris Smallingule toetust. Jose Mourinho peaks olema püha viha täis, et selline organiseerimatus ja allumatus neile lõpuks võidupunktid maksis," teatas ManUtdi eksjalgpallur Neville otsestuudios.

Briti meedia teatel oli Herrera poolt sotsiaalmeediasse postitatud pisut sapine jõulusoov mõeldud just Neville`ile. "Häid jõule kõigile! Ka neile, kes mõtlevad välja lugusid, mis kunagi aset ei leidnud," kirjutas hispaanlane.

Happy Christmas to everyone, including the ones that try to invent stories that never happened 👍🏼😘👍🏼😘👍🏼 #sofunny #trytobehappyanddontlye

— Ander Herrera (@AnderHerrera) December 24, 2017