Manchester Unitedi jalgpallur peab läbirääkimisi Hiina klubiga

Hetkel vigastust raviv Fellaini ei kuulu Unitedi ajutise peatreeneri Ole Gunnar Solskjaeri plaanidesse ning norralane on valmis temast loobuma, kirjutab ajaleht Daily Mail.

Kui Euroopas lõppeb talvine üleminekuaken juba ülehomme, siis Hiina klubid saavad ka järgmisel neljal nädalal mängijaid palgata.

2013. aastal Manchesteri tippklubiga liitunud Fellaini on pidanud Unitedi eest 119 liigamängu ja löönud 12 väravat. Tänavu on 31-aastase belglase arvel 14 kohtumist, kuid mitte ühtegi Solskjaeri käe all.