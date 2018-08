Manchester Unitedi eksväravavaht: Mourinho avaldused on šokeerivad

Mourinho pidas nädalavahetusel pärast koduväljakul saadud 0:3 kaotust Tottenhamile ajakirjanikele pika loengu. "Kas teate, mis täna seis jäi? 0:3," tõstis Mourinho pressikonverentsi lõpus kolm sõrme püsti. "Kas teate, mida need kolm sõrme tähendavad? Minu kolme Premier League'i võitu. Seda on rohkem kui ülejäänud 19 peatreeneril kokku. Respekt. Respekt..." lisas portugallane ja lahkus laua tagant.

Bosnichi sõnul teeb Mourinho selliste väljaütlemistega häbi nii endale kui Unitedile. "See tõesti šokeeris mind. See, mis sellel pressikonverentsil juhtus, oli äärmiselt kummaline. Olen alati Mourinho fänn olnud, kuid see, mis pressikonverentsi lõpus juhtus, ei tule Unitedile mingil moel kasuks," rääkis austraallane Omnisportile.

Aastatel 1989–1991 ja 1999-2001 Unitedisse kuulunud Bosnich lisas, et kui Mourinho pole rahul, et klubi juhtkond talle suvel hiigelsummasid ei eraldanud, tuleks tal vaadata Tottenhami peatreeneri Mauricio Pochettino poole, kes sai suvises üleminekuaknas hakkama ilma rahata.

"Kui United otsustas suvel mängijateturul raha mitte kulutada, siis tuleks Mourinhol eeskuju võtta Pochettinost, kelle Tottenham töötab tänavu täpselt sama koosseisuga, millega mullu," sõnas Bosnich.

ManUtd on alustanud Premier League`i uut hooaega kahe kaotusega kolmest mängust ning asub alles 13. kohal.