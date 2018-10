Manchester Unitedi eksjalgpallur: Unitedi mänge on lihtsalt valus vaadata

"Ma pole enam Old Traffordil, ma ei räägi treenerite ega mängijatega, aga väljaspoolt vaadates on olukord väga nukker. Nende mänge on lausa valus vaadata," sõnas Berbatov madalaseisus Unitedi kohta ajalehele Mirror.

"Kuid ma olen ka varem öelnud, et tänapäeval pole kerge olla jalgpallitreener. Sa pead nende mängijate suurte egodega hakkama saama ja tippmängijatel on väga suur võim," lisas bulgaarlane.

Endine ründetäht siiski ei usu, et Unitedis oleks jalgpallureid, kes mängiks tahtlikult alla oma võimete. "Olen kindel, et kõik klubiga seotud inimesed teevad kõik endast sõltuva, et see kriis lõppeks. Ma ei suuda ette kujutada ühtegi Manchester Unitedi mängijat, kes ei annaks endast kõike. Jalgpallurid tahavad mänge nautida ja võita."

"Ma arvan, et pigem nad tahavad väljakul liiga palju ja sellest tingituna ei tule neil see loomulikult välja," lisas Berbatov, kes lõi Sir Alex Fergusoni käe all mängides nelja hooajaga kokku 56 väravat.

ManUtd on hetkel Inglismaa meistriliigas alles kümnes, olles seitsme mänguga kogunud vaid 10 punkti.