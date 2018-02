Manchester United võttis Liverpoolilt teise koha tagasi

Inglismaal peeti enne suurt liigakarika finaali, kus kell 18.30 kohtuvad Arsenal ja Manchester City, kaks meistriliiga kohtumist.

Tottenham Hotspur mängis võõrsil 1:0 üle Crystal Palace'i. Matši ainsa värava sepistas 88. minutil Harry Kane.

Teises mängus alistas Manchester United kodus 2:1 Londoni Chelsea. Willian viis külalismeeskonna 32. minutil juhtima, kuid Romelu Lukaku viigistas oma endise koduklubi vastu seisu juba 7 minutit hiljem. Võiduvärava lõi 75. minutil Jesse Lingard peaga.

Tabelis võttis Manchester United tagasi vahepeal Liverpoolile loovutatud teise positsiooni, jäädes liidrist Manchester Cityst maha 13 punktiga. Liverpool on Unitedist omakorda maas kahe silmaga. Viimasest neljast liigamängust vaid ühe võitnud Chelsea peab kõvasti võitlema, et üldse järgmiseks hooajaks Meistrite liigasse pääseda. Hooaja lõpuni on veel kümme vooru.

Tabeliseis: 1. Man City 72, 2. Man Utd 59, 3. Liverpool 57, 4. Tottenham 55, 5. Chelsea 53, 6. Arsenal 45.

Arsenali ja Manchester City liigakarika (Carabao Cup) finaal algas kell 18.30 Wembley staadionil.