Manchester United võitis ning jõudis ManCity ja Liverpooli kannule

Manchester Unitedi jalgpallimeeskond pikendas Premier League`is oma võiduseeria kolmemänguliseks.

United alistas pühapäeval võõrsil Burnley meeskonna 2:0 ning tõusis esineliku meeskondade kannule. Vigastatud Zlatan Ibrahimovicita mänginud ManU väravad lõid algkoosseisu usaldatud Anthony Martial ja Wayne Rooney avapoolajal. Unitedi võitu jäi aga varjutama mängu viimasel minutil platsilt lahkunud Paul Pogba jalavigastus.

Kuus vooru enne hooaja lõppu on ManU 63 punktiga viiendal kohal. Neist vaid punkti kaugusel on Manchester City ja kolme silma kaugusel mängu enam pidanud Liverpool. Turniiritabeli kaks esimest on Chelsea (75p) ja Tottenham (71p).

Juba järgmisel neljapäeval kohtuvad ManCity ja ManU omavahel esimese koduväljakul.