Manchester United võib ründetähest ilma jääda

Briti meedia andmetel on Manchester Unitedi jalgpalliklubi ja nende ründaja Marcus Rashfordi läbirääkimised uue lepingu üle jõudnud ummikusse.

Unitedi oma kasvandiku Rashfordi senine kontraht saab läbi kahe aasta pärast. 20-aastane ründaja on uue lepingu sõlmimise osas kahtleval seisukohal seetõttu, et saab peatreener Jose Mourinho käe all liiga vähe mänguaega, kirjutab The Sun.

Inglismaa koondises juba oma debüütmängus skoori teinud Rashford on Unitedi eest pidanud kõigi sarjade peale kokku 116 kohtumist ja löönud 48 väravat. Tänavu on noor inglane saanud Premier League`is platsile 30 korda, kuid vaid 14 juhul on ta kuulunud algkoosseisu ja neist kümnel juhul on ta välja vahetatud.

Kuna Unitedi tipuründaja koha on hõivanud belglane Romelu Lukaku, on Rashford pidanud mängima ääreründaja kohal, kuid ka seal on konkurents väga tihe. On ju Unitedi koosseisus kiired Alexis Sanchez, Anthony Martial, Jesse Lingard ja Juan Mata.

Rashford teenib hetkel 70 000 naelsterlingi suurust nädalapalka.