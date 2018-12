Manchester United vallandas Jose Mourinho

Mourinho viimaseks mänguks Unitedi eesotsas jäi pühapäeval saadud 1:3 kaotus Liverpoolilt.

"Klubi soovib Josed tänada selle töö eest, mis ta klubis on teinud ning soovib talle tulevikuks edu. Praeguse hooaja lõpuni määratakse ametisse peatreeneri kohusetäitja, samal ajal jätkab klubi tööd, et põhjaliku protseduuri järel ametisse nimetada uus täiskohaga juhendaja," seisis klubi lakoonilises teates.

Mourinho määrati ametisse kaks ja pool hooaega tagasi. Tema käe all tuli United kohe esimesel hooajal Euroopa liiga võitjaks ning võitis ka Inglismaa liigakarika. Eelmisel hooajal Premier League'is saadud teise koha järel on klubi aga tänavu teinud läbi sisuliselt vabalanguse - liigas asub United alles kuuendal kohal, jäädes liidrist Liverpoolist 17 vooru järel juba 19 punktiga maha. Meistrite liigasse viivast neljandast kohast jäädakse maha 11 silmaga.

Meistrite liiga alagrupist sai United edasi ning 16 parema seas minnakse vastamisi Pariisi Saint-Germainiga.

Inglismaa meedia teatel võtab ajutisel ohjad üle senine abitreener ning pikaaegne Unitedi mängija Michael Carrick, kes viib aga mõnede andmete kohaselt läbi vaid treeninguid ning mängudel juhendab tiimi hoopis kohusetäitja, kes tuuakse väljastpoolt klubi.