Manchester United toob enda ridadesse uue rootslase

Zlatan Ibrahimovići lahkumise järel ei jää Manchester Unitedi meeskond kauaks rootslaseta: klubi andis teada, et on jõudnud kokkuleppele keskkaitsja Victor Lindelöfi ülemineku osas.

22-aastane Lindelöf on Unitedi huviorbiidis olnud juba tükk aega ning küllaltki tõsiselt räägiti tema Inglismaale siirdumisest juba talvel. Alates 2013. aastast on mees mänginud Portugali tippklubi Benfica ridades.

2015. aastal tuli Lindelöf Rootsi U-21 koondisega Euroopa meistriks. Oma riigi A-koondise eest on tal kirjas 12 mängu ja üks värav.

Unitedi avalduses selgitati, et hetkel on Lindelöfi ülemineku osas jõutud kokkuleppele Benficaga - et tehing lõplikult teoks saaks, peab klubi lepingu sõlmima ka mehe endaga ning korda saama paberimajanduse. Samuti tuleb rootslasel läbida arstlik kontroll.