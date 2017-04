Manchester United tahab osta Manchester City väravavahi

Manchester City väravavaht Joe Hart, kes mängib hetkel laenulepingu alusel Itaalia jalgpalliklubis Torinos, võib suvel kolida linnarivaali Manchester Unitedi ridadesse.

Kuna Hispaania gigant Madridi Real on teinud ManU esiväravavahi David de Gea ostmiseks järjekordse pakkumise, kuulab United väravavahtide turul maad, kirjutab ajaleht The Independent.

Hart oleks ManU-sse kolimisest vägagi huvitatud, sest ei peaks sel juhul perega elukohta vahetama. 2006. aastal Shrewsburyst ManCitysse siirdunud Hart on viimastel hooaegadel tõusnud Inglismaa koondise kindlaks esinumbriks, kuid koduklubis jäi 30-aastane inglane esiväravavahi kohast ilma pärast uue peatreeneri Pep Guardiola saabumist.

ManU legendaarne ekstreener Sir Alex Ferguson on varem tunnistanud, et tema karjääri üks suuremaid vigu oli Harti ostmisest loobumine. Shrewsbury oli 2006. aastal noort inglast Unitedile pakkunud kõigest 100 000 naelsterlingi est. Kuulsa šotlase sõnul on Hart Inglismaa koondise viimase 20 aasta parim väravavaht.