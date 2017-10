Manchester United soovib staadioniga Barcelona kannule tõusta

Manchester United kaalub tõsiselt plaani oma kodustaadioni Old Traffordi mahutavust tõsta 88 000 inimese peale.

Uued istekohad plaanitakse tekitada ühe praeguse küljetribüüni kohale ning koos nurkadesse plaanitavate lisatribüünidega viiks see staadioni mahutavuse praeguse 75 643 pealt umbes 88 tuhandeni.

Sarnasest plaanist on räägitud ka varem, kuid probleemiks on saanud ühe küljetribüüni taga olev raudtee. Uute tehnoloogiliste oskuste abil on aga võimalik lisatribüün selliselt ehitada, et ei oleks tarvis tunnelit ning lähedalasuvate majade lammutamist, mis oleks läinud väga kalliks.

Kui plaan teoks saab, mööduks Old Trafford mahutavuse poolest mitmetest Euroopa kuulsatest staadionitest - 88 tuhandest vähem, kuid praegusest 75 643-st rohkem mahutavad nii Santiago Bernabeu (Real Madrid), San Siro (AC Milan ja Milano Inter), Stade de France (PSG) kui ka Westfalenstadion (Dortmundi Borussia). Juurdeehituse korral saaks Old Traffordist Euroopa suuruselt kolmas staadion FC Barcelona Camp Nou (99 354) ja Londonis asuva Wembley (90 310) järel.