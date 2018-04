Manchester United sai tabeli viimaselt häbistava kaotuse ning ManCity krooniti Inglismaa meistriks

Manchester City jalgpallimeeskond krooniti tänavuse hooaja Inglismaa meistriks.

ManCity pühapäeval ise väljakul ei käinud, kuid neile tagas tiitli lähima konkurendi Manchester Unitedi häbistav kaotus. United jäi koduväljakul 0:1 alla tabeli viimasele West Bromwich Albionile ning see kindlustas ManCity'le meistritiitli.

ManUnitedi ja West Bromwichi vahelise kohtumise ainus värav löödi matši 73. minutil, kui täpne oli 28-aastane inglasest ründaja Jay Rodriguez.

Viis vooru enne hooaja lõppu on ManCity'l tabeliliidrina koos 87 punkti, ManUnited on 71 silmaga teine ehk kahe meeskonna vahe on 16 silma. Mängus on veel aga ainult veel 15 punkti.

Tabelis on ühe kohtumise rohkem pidanud FC Liverpool 70 silmaga kolmas. Neljas on Tottenham 67-ga, viies Londoni Chelsea 60-ga ja kuues Londoni Arsenal 54-ga.

Manchester City võitis Inglismaa meistritiitli nüüd viiendat korda. Viimati olid nad parimad hooajal 2013/14. Eelnevalt on tiitlid võidetud veel 1936/37, 1967/68 ning 2011/12.

ManCity peatreeneri Pep Guardiola jaoks oli see kolme Hispaania ja kolme Saksamaa meistritiitli kõrval esimeseks Inglismaa meistritiitliks.