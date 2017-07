Manchester United sai endale uue kapteni

Manchester Unitedi kodulehekülg kinnitas, et klubi uueks kapteniks on poolkaitjsa Michael Carrick.

Carrick on hetkel meeskonna kõige pikema staažiga mängija ja on ka varem kaptenipaela kandnud. Ennem oli klubi kapteniks Wayne Rooney, kes aga lahkus oma lapsepõlveklubisse Everton.

"See on suur au olla sellise klubi kapten," ütles Carrick, kes viibib hetkel meeskonnaga USAs. "Ma olen klubis olnud 12 aastat ja ma poleks iialgi arvanud, et ma nii kauaks siia jään ja saavutan nii palju."

"Nüüd on minu töö juhtida oma meeskonnakaaslasi ja jälgida ka noormängijaid ning neid juhendada. Ma tulin siia tiimi jalgpallurina aga nüüd ma olen ise muutunud fänniks. Ma olen õppinud armastama Manchester Unitedit ning olla kapten on väga eriline minu jaoks," lisas ta.