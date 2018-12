Manchester United säästaks 6 miljonit, kui vallandaks Mourinho alles kevadel

Briti väljaande Daily Recordi andmetel tuleks Manchester Unitedil tänasel päeval Mourinho vallandamise korral talle lahkumiskompensatsiooniks maksta koguni 24 miljonit naela.

Kui United ei lõpeta aga tänavust hooaega esinelikus ega pääse uueks hooajaks Meistrite liigasse, langeb Mourinho lahkumiskompensatsiooni suurus 25% võrra. Seega säästaks klubi vallandamisotsust viis kuud edasi lükates 6 miljonit.

Hetkeseisuga on Unitedi pääs esinelikusse enam kui kahtlane, sest Manchesteri tippklubi jääb neljandal kohal asuvast Chelsea`st maha juba 11 punktiga. Lisaks jääb Unitedi ette Arsenal, kes on tihedalt esineliku kannul.

Mourinho on ka ise varem oma võimalikust vallandamisest rääkides vihjanud, et tema lepingus on fikseeritud tohutu lahkumiskompensatsioon. "Räägitakse, et ma olen vallandamisohus, kuid mina nii ei arva. Te ei kujuta ette, kui suure summa nad peavad mulle andma, kui mind kõrvaldavad," sõnas portugallane tänavu sptembris Gazzetta dello Sportile.