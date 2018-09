Manchester United püstitas viimase 29 aasta antirekordi

Jose Mourinho juhendatav meeskond on seitsmest mängust teeninud vaid 10 punkti. Sama saldo oli seitsme mängu järel 2013/2014 hooajal ka David Moyesel, kuid viimasel oli ette näidata veidi parem väravate vahe. See tähendab, et nii kohutavat hooaja algust nagu tänavu pole legendaarne klubi näidanud alates 1989. aastast.

West Ham läks juhtima juba 5. minutil, kui klubi ajaloo kalleim mängija Felipe Anderson lükkas peaga sisse Pablo Zabaleta tsenderduse. Värav läheb natuke ka kohtunike kapsaaeda, sest mõlemad mehed tundusid olevat suluseisus.

Kodumeeskonna edu suurenes 43. minutil, mil Andrij Jarmolenko pealelöök läks vastu kaitsjat Victor Lindelöfist ning rootslase puutest juba David De Gea selja taha. Marcus Rashford vähendas 71. minutil kaotusseisu minimaalseks, kuid juba kolm minutit hiljem vormistas Marko Arnautovic lõppskoori.

United langes liigatabelis kümnendale kohale, West Ham on seitsme punktiga 13, kuid enamus tänaseid mänge on veel pidamata.