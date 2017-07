Manchester United pakub Kasper Schmeicheli eest 30 miljonit

Manchester Unitedi jalgpalliklubi on pakkunud Leicester City`le nende esiväravavahi Kasper Schmeicheli eest 30 miljonit naelsterlingit.

Briti ajalehe Daily Mirrori andmetel on Euroopa meisterklubi Madridi Real teinud järjekordse katse David De Gea ostmiseks ning United näeb hispaanlase mantlipärijana just Schmeichelit. Väidetavalt on De Gea Reali siirdumas umbes 60 miljoni naela eest.

30-aastane Kasper Schmeichel oleks Unitedi fännide jaoks kindlasti populaarne ost, sest taanlase isa Peter Schmeichel esindas Manchesteri tippklubi aastatel 1991–1999 ja tõusis Old Traffordil tõeliseks legendiks.