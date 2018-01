Manchester United pakub Arsenalile vahetustehingut

Manchester Unitedi jalgpalliklubi on valmis Londoni Arsenali staarründaja Alexis Sánchezi hankimiseks pakkuma vahetuskaubana kas Henrikh Mkhitaryani või Anthony Martiali.

Arsenal loodab Sanchezi eest teenida 40 miljonit naela, kuid viimastel andmetel on nad valmis hinna alla laskma 30-35 miljoni peale, kirjutab Evening Standard.

Kuna Manchester City pole valmis Tšiili palluri eest nii palju maksma, on Sanchez liitumas Manchester Unitediga.

United on seejuures valmis vahetuskaubana kasutama Henrikh Mkhitaryani, ent Arsenal on rohkem huvitatud Anthony Martiali palkamisest. 22-aastane prantslane on löönud tänavu 30 mänguga kokku üheksa väravat.

Kui Arsenal jaanuarikuu jooksul 29-aastase Sanchezi ülemineku osas kokkuleppele ei jõua, lahkub nende staarmängija käesoleva hooaja järel vabaagendina.