Manchester United ostis Ukraina klubist uue poolkaitsja

Manchester Unitedi jalgpalliklubi tugevdas oma rivistust brasiillasest poolkaitsja Frediga, kelle eest maksti Donetski Šahtarile 47 miljonit naelsterlingit (54 miljonit eurot).

25-aastane poolkaitsja, kes viibib hetkel Brasiilia koondisega MM-finaalturniiril, sõlmis Unitediga 5-aastase lepingu, teatab BBC Sport.

Fredist sai Unitedi peatreeneri Jose Mourinho selle suve teine ost. Esimesena oli portugallane meeskonda toonud noore kaasmaalase Diogo Dalot`.

"See on maailma suurim klubi ja mul on suur au kuuluda nii hämmastavasse meeskonda. Ja koostöö Mourinhoga, kes on võitnud treenerikarjääri jooksul niivõrd palju karikaid, on võimalus, mida ei saa tagasi lükata," märkis Fred klubi pressiteate vahendusel.

Fred pidas Šahtaris viie aasta jooksul kokku 155 mängu ja lõi 15 väravat.