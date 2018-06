Manchester United ostis 21 miljoniga Portugali noortekoondislase

Manchester United tegi kahe päeva jooksul juba teise ostu, tuues meeskonda 19-aastase paremkaitsja Diogo Daloti. FC Porto teenis noormängija müügist 21 miljonit eurot.

Dalot on Portugali esindanud erinevates noortekoondistes U15-U21 vanuseklassides. Porto põhimeeskonna debüüdi tegi ta alles mullu oktoobris. Ta mängis ka 16. märtsil Meistrite liiga kaheksandikfinaalis, kui Liverpooliga tehti 0:0 viik.

"Võimalus liituda maailma suurima klubiga on miski, millest ma lihtsalt ei saanud keelduda," ütles Dalot.

"Oma vanusegrupis on ta Euroopa parim äärekaitsja," kiitis noort meest Unitedi peatreener Jose Mourinho. "Ta on äärmiselt talendikas noor mängija, kellel on kõik oskused olemas, et tõusta selle klubi suureks mängijaks."

Alles eile teatas Manchester United, et on kokkuleppele jõudnud ka Donetski Šahtari brasiillasest poolkaitsja Fred üleminekus, mis läheb kluble maksma 54 miljonit eurot.