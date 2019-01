Manchester United ostab endise Liverpooli tähe?

Väidetavalt ei ole Coutinho oma olukorraga Barcelonas rahul, sest peatreener Ernesto Valverde pole talle algkoosseisu kohta kindlustanud.

Kuigi Coutinho lahkumissoovi järel oleks tema endine tööandja Liverpool brasiillase palkamisest kohe huvitatud, võib Coutinho siirduda hoopis Manchester Unitedisse. Väljaande CaughtOffside`i andmetel on Unitedi eeliseks, et nemad on teinud Barcelonale Coutinho kohta esimesena järelepärimise.

United on 26-aastasest Coutinhost huvitatud, sest vajab kehvas vormis Alexis Sanchezile asendajat. Coutinho palkamine läheks Unitedile maksma kindlasti üle 100 miljoni naela.