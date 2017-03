Manchester Unitedi jalgpallimeeskond jagas enne Euroopa liiga mängu Rostoviga oma fännidele soovitusi, kuidas Venemaa-reis ilma suuremate vahejuhtumiteta üle elada.

Kuna mullusel jalgpalli EMil Prantsusmaal ründasid Venemaa vutihuligaanid Inglise poolehoidjaid, tekitades kümnetele inglastele raskeid kehavigastusi, kardetakse, et sama võib korduda ka sel nädalal Rostovis.

Manchester United on soovitanud 400-l Venemaale reisival fännil püsida Rostovis vaid kahel tänaval, mis on politseinike valve all, ning mitte kanda punaseid ja Unitedi meeskonna sümboolikaga riideid. Lisaks soovitatakse fännidel liikuda suurte gruppidena.

Rostov võtab Unitedi Euroopa liiga kaheksandikfinaali avamängus vastu neljapäeva õhtul. Kordusmäng on nädala pärast Old Traffordil.