Manchester United on otsustanud Pogba müüki panna

Kui suvisel MMil oli Pogba maailmameistriks tulnud Prantsusmaa koondises peaaegu asendamatu mees, siis koduklubis on tema mänguvorm väga kõikuv. See pole muidugi hästi mõjunud Pogba suhetele Unitedi peatreeneri Jose Mourinhoga.

Kui uskuda Inglismaa ajalehte Mirrorit, siis on Manchesteri suurklubi juhtkond teinud lõpuks otsuse, et Pogba peab lahkuma. Juba jaanuarikuus tahetakse prantslane maha müüa. Kõige tõenäolisem sihtkoht on prantslase endine tööandja Torino Juventus, kust on võimalik vahetustehinguga vastu saada Miralem Pjanic või Alex Sandro.

Pogba ülemineku puhul võib aga takistuseks saada tema hind. Kuna United pidi 25-aastase prantslase eest välja käima 105 miljonit eurot, siis tahetakse see summa kindlasti tagasi saada.