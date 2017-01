Manchester United on Euroopa kõige suurema võlakoormaga jalgpalliklubi, selgub Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) värskest uuringust.

UEFA teatel on Unitedi võlad kasvanud 464 miljoni naelsterlingi ehk 536 miljoni euroni, kirjutab The Independent. Kui Euroopa vutiklubide üldine võlakoormus on viimase viie aastaga igal aastal vähenenud, siis Unitedil on see jätkuvalt kasvanud. Ainuüksi eelmisel aastal kerkisid Unitedi võlad 25% võrra.

UEFA aruandes rõhutatakse samas, et klubide võlataset tuleks vaadelda koos pikaajaliste tulude ja varadega, mille osas on ManU väga heal järjel.

Kuna Manchester Unitedi võlad on peaaegu samas suurusjärgus klubi aastatuludega ja moodustavad klubi varadest vaid 80%, on Unitedist märksa raskemas seisus näiteks sellised meeskonnad nagu Inglismaa esiliigaklubi QPR (võlad moodustavad 250% aastatuludest ja 480% varadest) ja türklaste Istanbuli Fenerbahce (võlad 610% varadest).

Euroopa suurima võlakoormaga jalgpalliklubid :

1. Manchester United (Inglismaa) - 536 miljonit eurot

2. Lissaboni Benfica (Portugal) - 336m €

3. Milano Inter (Itaalia) - 306m €

4. Valencia (Hispaania) - 285m €

5. QPR (Inglismaa) - 279m €m

6. AC Milan (Itaalia) - 249m €

7. Moskva CSKA (Venemaa) - 224m €

8. Istanbuli Galatasaray (Türgi) - 222m €

9. Torino Juventus (Itaalia) - 209m €

10. AS Roma (Itaalia) - 208m €