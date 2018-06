Manchester United nõuab oma ründaja eest 100 miljonit naela

The Suni andmetel nõuab Inglismaa jalgpalliklubi Manchester United prantslasest ründaja Anthony Martiali eest 100 miljonit naela.

Manchester United püüab oma ründajat võimalikult kaua koduklubis hoida, ehkki Martiali agent avaldas hiljuti, et prantslane soovib klubist lahkuda.

Martiali esindaja Philippe Lamboley ütles The Sunile, et Manchester United soovib Martialiga lepingut pikendada. 22-aastase ründaja praegune leping kehtib veel ühe aasta ja seda on tal võimalus soovi korral pikendada.

Lamboley oli veel lisanud, et "Martial tahab klubist lahkuda" ning "peab oma karjääri jätkama".