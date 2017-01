Manchester Unitedi ja Lyoni jalgpalliklubid on jõudnud Hollandi koondise ründaja Memphis Depay ülemineku osas kokkuleppele.

Prantslaste L'Equipe teatab, et üleminekusumma on kokku lepitud ning 22-aastane hollandlane on juba jõudnud Lyoniga isikliku lepingu üksikasjades kokkuleppele. Kaks varasemat Lyoni pakkumist oli United tagasi lükanud.

Endine ManU peatreener Louis van Gaal maksis Depay eest 18 kuud tagasi PSV Eindhovenile 25 miljonit naelsterlingit, kuid hollandlane ei suutnud end Unitedis maksma panna. Depay arvele jäi pooleteise hooajaga 33 liigamängu ja vaid kaks väravat.