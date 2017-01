Manchester Unitedi poolkaitsja Morgan Schneiderlin siirdus 20 miljoni naelsterlingi eest FC Evertoni jalgpalliklubisse.

27-aastane prantslane, kes on tänavu Premier League`is väljakule pääsenud vaid 11 minutiks, liitub Evertonis Ronald Koemaniga, kelle käe all on ta varem mänginud FC Southamptonis.

Kui Southampton teenis 2015. aastal Schneiderlini müügist 24 miljonit naela, siis ManU saab nüüd edasimüügiga neli miljonit vähem.

Schneiderlin sõlmis täna Evertoniga nelja ja poole aasta pikkuse lepingu.

ManU peatreener Jose Mourinho ütles, et lahkub Schneiderlinist vastakate tunnetega. "Ma olen kurb ja samas ka õnnelik. Kurb, sest Morgan meeldib mulle ja ta oleks meie juures pika hooaja jooksul kindlasti võimaluse saanud. Samas olen õnnelik, sest just seda üleminekut ta soovis - ta tahab mängida igas kohtumises ja olla oma tiimis oluline mees," sõnas Mourinho.

Kui Manchester United on hetkel Inglise kõrgliigas kuues, siis Everton asub kohe nende järel seitsmendal kohal. 20 vooru järel lahutab kahte klubi 9 punkti.