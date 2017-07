Manchester United müüb ääremängija Hispaaniasse

Manchester United on valmis loobuma oma mõne hooaja tagusest esiletõusjast Adnan Januzaj'st, kes müüakse Hispaania kõrgliigas pallivale Real Sociedadile.

Hoooajal 2013/14 David Moyesi käe all esindusmeeskonda tõusnud ning Unitedis kaks hooaega üheks põhitegijaks olnud 22-aastane Januzaj on viimased kaks aastat veetnud laenul - esmalt Dortmundi Borussias ja seejärel Sunderlandis. Mõlemad käigud osutusid ebaõnnestumisteks - Belgia koondist esindanud äär ei saanud kummagi klubi eest jalga valgeks.

Nüüd on United mehest lõplikult loobumas - Real Sociedad on valmis maksma 11 miljonit eurot, et Januzaj endale tuua ning United on pakkumise vastu võtnud. Kõigi eelduste kohaselt tutvustatakse teda ametlikult Hispaania klubi pallurina lähipäevil.