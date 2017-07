Manchester United meelitab enda juurde Belgia ründestaari

Hetkel veel Evertoni hingekirja kuuluv Romelu Lukaku on olnud üks selle suve üleminekuakna kuumimaid kaupu. Kui algselt pidi belgialane liituma Londoni Chelseaga, siis nüüd on järsku ründajat soetamas Manchester United.

Väidetavalt on ManU nõus maksma belglase eest ligi 85 miljonit eurot, kuid ei välistata ka vahetust Wayne Rooney vastu, kes on ka üsna kindlalt liitumas Evertoniga.

Lukaku lõi eelmisel hooajal Premier League’is 25 väravat ning on paljude peatreenerite huviorbiidis.

Ülemineku teeb veel tõenäolisemaks see, et Lukaku agent on Mino Raiola, kelle teised hoolealused - Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovici kui ka Henrikh Mkhitaryaniga, liitusid eelmisel suvel Manchesteri suurklubiga.

Kuulsat ründajat oli alles eelmisel kuul näha ka Lilleküla staadionil, kus ta esindas Belgia koondist MM valikmängus. Eesti publiku ees ta aga eriti säravat esitus ei näidanud.