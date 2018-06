Manchester United maksis Brasiilia koondislase eest 60 miljonit

BBC Spordi andmetel maksis United brasiillase ülemineku eest Donetski Šahtarile 52 miljonit naelsterlingit (60 miljonit eurot).

Tänavuseks MMiks Brasiilia koondisse pääsenud Fredist sai Unitedi peatreeneri Jose Mourinho suve esimene ost.

Väidetavalt on United lähedal ka 19-aastase FC Porto kaitsja Diogo Dalot` ostmisele. Portugali noortekoondislase lepingus on fikseeritud ka väljaostuklausel, mille suuruseks on 17,4 miljonit naela.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.

— Manchester United (@ManUtd) June 5, 2018