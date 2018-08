Manchester United kaotas viimases sõpruskohtumises Müncheni Bayernile, Mourinho hoiatas pärast mängu raske hooaja eest

Inglismaa suurklubi Manchester United kaotas hooajaeelse viimase sõpruskohtumise Saksamaa meistrile Müncheni Bayernile 0:1.

Kohtumise ainsa värava eest hoolitses Javi Martinez, kes suunas nurgalöögist antud tsenderduse peaga Manchesteri puuriluku David de Gea selja taha.

Kogu matši vältel oli aktiivsemaks pooleks Müncheni Bayern. Inglise klubi sai raamide vahele vaid ühe löögi. Pallivaldamise protsent oli sakslaste kasuks 72:28.

"Kui me ei saa oma meeskonda paremaks teha, siis on ees raske hooaeg," sõnas Unitedi peatreener Jose Mourinho pärast kaotust. "Manchester Unitedi tegevdirektor teab, mis ma tahan. Üleminekuakna lõpuni on paar päeva aega, eks näis, mis saab."

"Meie konkurendid on väga tugevad ning neil on koos fantastilised koosseisud või siis nad investeerivad nii nagu Liverpool, kes ostab kõiki ja kõike."

Premier League'i hooaeg algab reedel, 10. augustil, kui Manchester United võõrustab Leicester Cityt.