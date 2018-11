Manchester United juhib Premier League`i palgatabelit, üldliider on Barcelona

Kuigi Premier League`i klubide palgafond on keskmiselt lausa 36% kõrgem kui La Liga klubidel, on tipus ikkagi Hispaania gigandid. Barcelona põhikoosseisu mängijate keskmine aastapalk on koguni 10,454 miljonit naela. Teisel kohal on Madridi Real (8,090) ja kolmandal Itaalia meister Torino Juventus (6,727).

Barcelona palganumbri kergitas ülikõrgeks Lionel Messi uus leping, mis toob talle aastas sisse koguni 50 miljonit naela (enne makse).