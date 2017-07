Manchester United ja Chelsea on lähedal üllatavale tehingule

Manchester United on Inglise meedia sõnul lähedal sellele, et tuua meeskonda Chelsea algkoosseisumees Nemanja Matić.

Inglismaal on suurte rivaalide vahelised tehingud niigi harvad, aga selle ülemineku teeks veelgi üllatavamaks asjaolu, et 28-aastane serblasest keskpoolkaitsja on viimasel neljal hooajal olnud Chelsea eest kindel põhimängija, aidates nad kahel korral ka Premier League'i võidukarikani.

Matići Unitedisse siirdumine oli õhus ka suve alguses, kuid Chelsea otsustas ühel hetkel siiski selle kahjuks - pärast seda, kui United napsas Londoni klubi nina alt endale Romelu Lukaku.

Matić on Chelseas muuhulgas mänginud ka Unitedi praeguse peatreeneri Jose Mourinho käe all. "Ta tahab seda üleminekut väga," sõnas portugallasest peatreener kommentaariks.

Inglise meedia väitel ulatub üleminekusumma 45 miljoni euroni ning asja ametlikuks tegemine seisab vaid meditsiinilise ülevaatuse taga.