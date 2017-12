Manchester City tiitel on kindel? Statistikud tegid arvutusi ja jõudisid järeldusele: sisuliselt küll

Jalgpallianalüüsiga tegelev veebileht 8yards8feet simuleeris ülejäänud Premier League'i hooaega 4000 korda ning statistiliste valemitega tuli välja, et Manchester City võidab tiitli 99,93-protsendilise tõenäosusega.

Selgus, et 4000 simulatsioonist andsid Cityle tiitli koguni 3997 - seega on Pep Guardiola meeskonna tiitlivõit sisuliselt kindel, kui ei juhtu absurdselt väikese võimalusega sündmust. Kuna mängitud on vaid 20 vooru 38-st, on säärane tõenäosusprotsent tõeliselt vapustav.

City on hooaja 20 esimesest mängust võitnud 19, sealjuures viimased 18 võitu on tulnud kõik järjest. Lähim jälitaja Manchester United on neist 15 punkti kaugusel.

I've just run 4000 simulations, and City don't win the title in 3 of them. So that's 99.93%.

— 8Yards8Feet (@8Yards8Feet) December 29, 2017