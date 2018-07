Manchester City tähtedearmee sai ühe staari juurde

Inglismaa valitsev jalgpallimeister Manchester City tugevdas oma rivistust Leicester City kiire ääreründaja Riyad Mahreziga, kelle eest käidi välja 60 miljonit naelsterlingit ehk 68 miljonit eurot.

27-aastasest Mahrezist, kes sõlmis viieaastase lepingu, sai City esimene ost pärast Premier League`i võitmist.

Mahrezi sõnul sobib meistermeeskonna mängustiil talle ideaalselt ning ta tahab nende eduloos osaleda.

"City mängu on kõrvalt tõeline nauding vaadata. Pep Guardiola on pühendunud ründavale jalgpallile, City eelmise hooaja esitused olid hiilgavad. Usun, et suudame lähiaastatel Inglismaal domineerida ja olen kindel, et ka minu mäng areneb Pepi juhtimisel edasi," kommenteeris Mahrez.

Alžeerlane oli Cityga liitumisele lähedal juba tänavu jaanuarikuus, kuid toona ei jõudnud klubid üleminekusummas kokkuleppele.

2016. aasta kevadel, kui Leicester tuli üllatuslikult Inglismaa meistriks, valiti Mahrez kaasmängijate poolt Inglismaa meistriliiga parimaks jalgpalluriks.