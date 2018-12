Manchester City ründetäht süüdistas Inglismaa meediat rassismile õhutamises

Sterling sattus väidetavalt eilses Premier League'i kohtumises Londoni Chelsea vastu fännide rassistlike solvangute ohvriks. Kohalik politsei uurib vahejuhtumit.

Lisaks vahistati eile Šotimaal kaks jalgpallifänni, kes solvasid rassistlike väljenditega Motherwelli meeskonna mängijat Christian Mbulu. Sterlingu hinnangul õhutab fänne sellisele käitumisele Inglismaa meedia kajastusviis.

Sterling tõi välja, kuidas meedias kajastati tema meeskonnakaaslasi Tosin Adarabioyot ja Phil Fodenit. Mõlemad mängijad soetasid hiljuti omale uue kodu. Adarabioyoti puhul tõid väljaanded välja, et noormees ostis "rohkem kui 2,25 miljonit naela maksnud maja vaatamata sellele, et pole Premier League'is ühtegi mängu alustanud."

Phil Fodeni majaostu kajastati kui "Foden ostab oma emale 2-miljonilise maja", mille abil "Foden valmistub ette oma tulevikuks."

"On kaks noort mängijat Adarabioyo ja Foden, kes mõlemad on oma karjääri alguses ja mõlemad mängivad samas meeskonnas ning käitusid sarnaselt ehk ostsid maja oma emale, kes on neid aidanud elus väga palju, et noored jõuaksid sinna, kus nad praegu on," kommenteeris Sterling. "Aga vaadake, kui erinevalt kajastab meedia noort mustanahalist ja noort valgenahalist mängijat."