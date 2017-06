Manchester City ründaja vihkab Inglismaa kliimat: minu tütar näeb välja nagu oleks elanud koopas

Manchester City jalgpalliklubi ründaja Nolito loodab suvel meeskonda vahetada ja "kohutava kliimaga" Inglismaalt pääseda.

30-aastane hispaanlane, kes liitus Pep Guardiola meeskonnaga mullu suvel Celta Vigost, tunnistab, et tema perekond on päikesevaesel Inglismaal väga õnnetu.

"Ma ise pole inglise keelt selgeks saanud, see on väga raske. Minu tütre nägu on aga värvi muutnud - ta näeb välja nagu oleks elanud koopas," sõnas Nolito, vahendab Metro.

Hispaanlane sai City eest Premier League`is väljakule vaid 19. mängus ning lõi neli väravat.